Plotse gevolgen voor Wout van Aert? José De Cauwer trekt dan weer de vergelijking met een andere Belg

Wout van Aert zit zich op zijn berg voor te bereiden, maar kan wel met plotse gevolgen geconfronteerd worden. Of hoe moeten we de situatie bij Visma-Lease a Bike bekijken?

In het Vlaamse openingsweekend zagen we al dat het met Matteo Jorgenson er een renner bij heeft die in de klassiekers zijn bijdrage kan leveren. Deze week deed de Amerikaan er een schep bovenop door de verrassende eindwinnaar van Parijs-Nice te worden. Het zal zeker goed zijn voor zijn status in de ploeg.

OPVOLGER VAN VAN HOOYDONCK

José De Cauwer kreeg bij zijn analyse bij Sporza voor de voeten geworpen of Jorgenson nu ook wisselkopman voor Van Aert is in het klassieke werk. "Dat is nog iets anders. Ze hebben in ieder geval iemand om Van Hooydonck op te volgen, waar nog meer in zit", denkt de ex-bondscoach vooral aan het opvullen van die leegte.

Jorgenson zal volgens hem dus zeker wel een rol kunnen spelen. "Hij kan in de finale meedoen en op de moeilijke momenten in steun komen." Lees ook wat De Cauwer nog allemaal te vertellen had over de uitkomst van Parijs-Nice.