José De Cauwer is zeer duidelijk over de week van Remco Evenepoel en prikt naar concurrent: "Boel verpest"

Remco Evenepoel werd uiteindelijk tweede in Parijs-Nice, na Matteo Jorgenson. Daar was de renner zelf tevreden mee. Maar wat vonden de analisten er achteraf van? José De Cauwer is duidelijk en deelt ook een prikje uit aan Primoz Roglic.

Parijs-Nice werd een prooi voor Matteo Jorgenson, maar Remco Evenepoel reed wel een sterke week: "Hier laat Evenepoel niet zien of hij de Tour kan winnen of er op het podium kan staan. Daar zijn andere kanonnen voor nodig", aldus José De Cauwer in zijn analyse bij Sporza.

Remco Evenepoel reageerde zelf ook tevreden na zijn week in Parijs-Nice en weet dat hij vrijdag een tactisch foutje maakte. Daar liet hij onder meer Jorgenson te ver uitlopen, waardoor hij op de slotdag niet meer in staat was iedereen in te halen.

"Het betere werk moet nog komen, maar Evenepoel mag tevreden zijn. Hij is dat ook en weet waarom hij niet gewonnen heeft. We hebben een hele goede Evenepoel gezien, ook al was dat niet tegen Pogacar of Vingegaard."

Profiteren dankzij Primoz Roglic

"Pogacar en Vingegaard hebben de voorbije weken super bezig gezien. Hebben we dat hier gezien van Evenepoel? Nee, maar het parcours leende zich er ook niet toe."

Toch zou dat niets mogen uitmaken volgens De Cauwer: "We moeten niet blijven zeuren over hen die er niet waren. Diegene die er was, was vooral Primoz Roglic. Maar die heeft de boel een beetje verpest voor Evenepoel omdat hij hem in de gaten bleef houden. Zo konden de anderen profiteren en weg blijven."