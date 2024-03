Nog een extra zege in haar regenboogtrui? Lotte Kopecky rijdt nog een klassieker meer

Lotte Kopecky voegt nog een wedstrijd toe aan haar programma. De wereldkampioene komt ook aan de start van Dwars door Vlaanderen.

Lotte Kopecky paste al voor de Nations Cup baanwielrennen in Hongkong van komende zondag. Daar wilde ze nog kwalificatiepunten scoren voor de Olympische Spelen in Parijs. Maar Kopecky is al zo goed als zeker geplaatst.

Daarom trekt ze dus niet naar Hongkong, maar komt ze woensdag wel aan de start van Nokere Koerse. Daar verdedigt de wereldkampioene haar titel, na een solo van iets meer dan 6 kilometer.

Programma Lotte Kopecky

Daar komt eind deze maand nu ook nog Dwars door Vlaanderen bij, die wedstrijd wordt op 27 maart gereden. Die wedstrijd valt tussen Gent-Wevelgem (24 maart) en de Ronde van Vlaanderen (31 maart).

Voor Kopecky wordt het pas de derde deelname aan Dwars door Vlaanderen. In 2017 werd ze zesde, in 2019 pas 52ste. Vorig jaar won haar ploeggenote Demi Vollering de koers met start en finish in Waregem.

Daarnaast staan ook nog Parijs-Roubaix (6 april), de Amstel Gold Race (14 april) en Luik-Bastenaken-Luik (21 april).