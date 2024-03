Remco Evenepoel ziet een opvallende gelijkenis tussen zichzelf en Jonas Vingegaard

Remco Evenepoel werd tweede in Parijs-Nice. Onze landgenoot schitterde haast elke dag en dat belooft enorm veel goeds voor de Tour de France.

In zijn eerste rittenkoers op Franse bodem was Remco Evenepoel alom tegenwoordig. Het liep misschien niet helemaal zoals hij zelf gehoopt had, maar het was alvast een heel hoopgevende prestatie richting deze zomer.

Dan staat de Tour de France met stip in de agenda en Evenepoel zelf voelt dat hij nog de nodige progressie kan boeken tegen dan. Om nog meer te schitteren en veel in beeld te komen dan dat hij nu al deed.

Dat hij nog helemaal niet aan zijn top zit, dat geeft Evenepoel graag toe. “Ik heb dit jaar nog geen hoogtestage gedaan”, klinkt het in Het Nieuwsblad. “Ik rust nu even uit en bereid me dan voor op de Ronde van het Baskenland, waar ik Jonas Vingegaard tegenkom.”

Vingegaard won vorig jaar ook Parijs-Nice niet

Die liet een enorm goede indruk in de Tirreno Adriatico en dat is ook Evenepoel niet ontgaan. Hij beseft als geen ander dat hij in de Ronde van het Baskenland goede benen zal moeten hebben om Vingegaard te kloppen.

Maar Evenepoel zou ook Evenepoel niet zijn als hij geen opening ziet in heel de situatie. Onze landgenoot moet dan ook niet lang nadenken om een opvallende gelijkenis te vinden tussen hemzelf en Vingegaard.

“Er ligt nog heel wat werk op de plank. Anderzijds verloor Vingegaard vorig jaar Parijs-Nice van Pogacar en vervolgens won hij de Dauphiné en de Tour. (grijnst) Als dit me zou overkomen, dan zal ik op het einde van het seizoen héél blij zijn”, komt er met een big smile uit.