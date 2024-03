Zal Van der Poel er meteen staan in Milaan-Sanremo? Michel Wuyts geeft zijn ongezouten mening

Komende zaterdag begint Mathieu van der Poel eindelijk aan zijn seizoen in Milaan-Sanremo. Hoe zal de uittredende winnaar voor de dag komen?

Tussen zijn laatste wedstrijd op de weg in 2023 en zijn eerste in 2024 zullen exact zeven maanden zitten. Wereldkampioen Mathieu van der Poel zal in Milaan-Sanremo eindelijk opnieuw koersen.

In die zeven maanden trainde Van der Poel natuurlijk veel in Spanje en werkte hij ook een bijzonder succesvol seizoen in het veldrijden af. Toch blijft het de vraag of hij er meteen zal staan in Milaan-Sanremo.

Overdosis talent bij Van der Poel

Michel Wuyts denkt alleszins van wel. "Ik acht het voor 90% zeker dat Van der Poel er zal staan op de Poggio", zegt hij bij Wuyts & Vlaeminck. "En als er iemand is die de resterende 10% kan invullen, dan is het Van der Poel wel."

"Hij heeft zo'n overdosis talent dat je mag verwachten dat hij meespeelt. Vorig jaar zei hij in Tirreno-Adriatico tegen Van Avermaet enkele keren dat hij zich echt slecht voelde. Dat speelde hem toen ook geen parten."

"Om maar te zeggen hoe snel je herstelt als je zwaar getalenteerd bent. Dus hou je maar vast, Van der Poel zal er wel staan. Of hij weg gaat rijden op de Poggio, dat kan ik ook niet vertellen", besloot Wuyts nog.