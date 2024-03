Bakelants ziet belangrijke reden waarom Monumenten geen spektakel zullen opleveren

De Strade Bianche leverde een onemanshow op van Tadej Pogacar. Ook in de Monumenten zou het wel eens niet veel soeps kunnen zijn.

Na Parijs-Nice en de Tirreno Adriatico is de blik nu volledig gericht op Milaan-Sanremo. Al komen daar bijlange niet alle toprenners aan de start.

Een Remco Evenepoel zou er zeker zijn ding kunnen doen, zo was te horen bij de verschillende panelleden in Wielerclub Wattage. Zeker Jan Bakelants gelooft in de kansen van onze landgenoot om dit Monument op zijn naam te schrijven.

“Die koers zit hem als gegoten. Het zou heel mooi zijn mocht hij me daar lik op stuk geven. Ik geloof er rotsvast in. Ja, hij kan daar winnen”, klinkt het.

Weinig spektakel in de grote Monumenten

Maar dit jaar is Evenepoel alvast niet van de partij. Heel wat toprenners kiezen voor een beperkt programma en zetten hun aandacht op heel erg specifieke doelstellingen en pieken in hun jaarkalender.

Het lijkt soms zelfs alsof ze hun kalenders op elkaar afstemmen, om elkaar niet tegen te moeten komen. “Ze ontlopen elkaar veel en dat is een pijnlijke vaststelling. Ook naar Milaan-Sanremo sturen velen hun kat.”

Dat zorgt er echter wel voor dat de spektakelwaarde naar beneden gaat. “Begrijp me niet verkeerd: we zijn verwend. Er zijn 5 à 6 fenomenen die ver boven de rest uitsteken. Maar als de helft niet deelneemt, dan blijf je op je honger zitten en dan krijg je een show zoals in de Strade Bianche met één iemand die doet wat hij wil.”