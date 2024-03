Johan Bruyneel velt zijn oordeel over het bijzondere zegegebaar van Remco Evenepoel

Remco Evenepoel won de slotrit van Parijs-Nice. Toen hij over de finish reed deed onze landgenoot een bijzonder zegegebaar.

Johan Bruyneel is best wel fan van de prestaties van Remco Evenepoel. In de podcast THEMOVE van Lance Armstrong werd hij gevraagd Parijs-Nice van zijn landgenoot te evalueren.

“Ik hou van Remco, maar ik ben ook de eerste om kritisch te zijn. Ik ben trouwens geen lid van zijn fanclub”, klonk het bij Bruyneel. “Hij is een sterke coureur, maar hij moet nog veel bijleren en verbeteren op tactisch vlak.”

Dat Evenepoel de Tour de France zal winnen, dat zit er volgens Bruyneel niet in. “We kunnen Remco niet op hetzelfde niveau zetten als duidelijke Tourfavorieten zoals Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar en zelfs Primoz Roglic. De Tour zal een leerproces worden voor hem.”

Tweede keer opvallend zegegebaar van Remco Evenepoel

Bruyneel heeft een specifieke doelstelling voor ogen voor Evenepoel. “Hij zal actief en agressief koersen, maar ik denk dat de top vijf zijn doel moet zijn. Remco zelf zal ongetwijfeld willen winnen, maar dat mogen we niet van hem verwachten.”

Het zegegebaar van Evenepoel in de slotrit was ook vreemd. Voor wie legt hij de telefoon neer, want Jorgenson heeft niet meer aangevallen. Een beetje vreemd toch?

“Dat hoort bij zijn persoonlijkheid. Het is de tweede keer dat hij op dergelijke manier viert dit jaar. In Portugal deed hij dat ook al. Ik heb mij laten vertellen dat het uit de voetbalwereld komt. Ik heb geen idee wat het betekent, maar het is oké dat hij zo viert”, besluit Bruyneel.