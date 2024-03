Nathan Van Hooydonck komt met heel eerlijke uitspraak over Van Aert en Van der Poel

Door hartproblemen moest Nathan Van Hooydonck stoppen met koersen. Hij wordt echter vaak gevraagd in podcasts als analist en haalt daar ook heel veel herinneringen op.

Het noodlot sloeg hard toe voor Nathan Van Hooydonck, al is hij vooral ook heel erg blij dat hij het nog kan navertellen. Toch komt het bijzonder hard aan voor de ex-renner van Jumbo Visma dat hij niet meer kan koersen.

In de podcast Stamcafé Koers heeft Van Hooydonck vertelt over wat hij in zijn hele carrière meemaakte met Mathieu van der Poel. De twee kwamen elkaar blijkbaar al heel vroeg tegen en dat is hij nooit vergeten.

Al in zijn eerste koersen was ook Van der Poel van de partij. “Mathieu stak er toen al met kop en schouders bovenuit. Ik moet mezelf de credits geven dat hij me niet meer kon dubbelen vanaf het moment dat ik ook op een crossfiets reed, en niet op een mountainbike”, klinkt het.

Gewonnen van Van der Poel

Van der Poel reed vaak een categorie hoger, waar Van Hooydonck zeker niet om maalde dat de Nederlander dat deed. Maar hij herinnert zich ook nog levendig hoe hij erin slaagde om wel te winnen van Van der Poel.

“Eén keer in een sprint met drie. Mijn neefje Dante was daar ook bij, we gingen om de beurt demarreren. En één keer in een sprint met een man of zes. Maar Mathieu heeft mij ook heel vaak geklopt, hoor”, voegt Van Hooydonck er eerlijkheidshalve meteen aan toe.

Van Hooydonck heeft heel veel gekoerst in dienst van Wout van Aert, maar uiteindelijk kende hij Mathieu van der Poel veel beter dan onze landgenoot.

“Ik kende Mathieu beter dan Wout van vroeger. We hebben altijd tegen elkaar gekoerst. Ik was in de jeugd een hele goede renner, maar hij had toen al dat tikkeltje – waar ik hem geen oneer wil mee aandoen – extra klasse. Dat heeft hij nog steeds. Als iedereen kapot zit, weet hij toch nog te gaan. Weet hij toch nog te demarreren.”