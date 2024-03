Zoontje Jules (en Cameron) stelen de show na zege van papa Tim Merlier in Nokere Koerse

Tim Merlier won woensdag voor de derde keer op rij Nokere Koerse. Maar alle aandacht ging achteraf naar vrouwlief Cameron en zoontje Jules.

Tim Merlier sprintte op indrukwekkende wijze naar de zege in Nokere Koerse. Een knappe overwinning, voor de derde keer op rij ondertussen al.

Meteen na de finish was te zien hoe zijn vrouw Cameron en zijn 13 maanden oude zoontje Jules hem stonden op te wachten. De kleine Jules was duidelijk onder de indruk van de omstandigheden en liet wat traantjes vloeien.

Ook voor de papa werd het een heel emotioneel moment na zijn zesde seizoenszege. “Het betekent veel, want het is de eerste keer dat mijn zoon naar een koers komt kijken. Ik moest bijna huilen na de finish”, zei Merlier bij Sporza.

“Voor het overige is het altijd leuk om op 5 kilometer van je deur te winnen. Dat het al mijn zesde zege is dit seizoen? Ik ben heel tevreden over mijn sprint!”