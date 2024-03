Mathieu van der Poel zit ook met vraagtekens, maar heeft strijdplan voor Milaan - Sanremo klaar

Titelverdediger Mathieu van der Poel verkende op donderdag Milaan - San Remo. En dus rest de vraag of hij ook dit jaar de eindzege zou kunnen gaan halen. Zelf wil hij alvast een beetje de boot afhouden.

Mathieu van der Poel ging met Jasper Philipsen & co de finale van Milaan - Sanremo verkennen, daarna sprak de Nederlandse titelverdediger de pers toe. En dat deed hij toch wel met de nodige voorzichtigheid, want MvdP voelt dat het nog niet top is.

"Ik ben tevreden over mijn conditie maar ook ik heb vraagtekens. Sanremo is de enige koers waar je niet honderd procent moet zijn om te winnen. Voor de Ronde zou deze conditie niet volstaan", aldus van der Poel op de persconferentie in Italië volgens Het Nieuwsblad.

Mathieu van der Poel heeft zijn strijdplan klaar

La Primavera zou wel eens een duel kunnen gaan worden met Tadej Pogacar. Mathieu van der Poel houdt alvast rekening met een vroege opening van de Sloveen en heeft zijn strijdplan daar nu al een beetje voor klaar.

© photonews

“Pogacar gaat op de Cipressa zeker aanvallen. Ik moet hem gewoon volgen. Zijn Strade was indrukwekkend. Ik kwam thuis van training en hij was al ontsnapt. Veel heb ik niet gemist", kon er een lachje af bij de Nederlander.

Mathieu van der Poel gaf verder nog aan dat hij er graag had bij geweest in de Omloop Het Nieuwsblad en het openingsweekend toch een beetje miste. Door zijn andere aanpak was het wel geen optie om er te starten.