Neemt hij de plaats van Van Aert in? Belg wil Van der Poel en Pogacar vuur aan de schenen leggen

Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel zijn de grote topfavorieten voor Milaan-Sanremo. Maar ook Maxim Van Gils gelooft in zijn kansen.

Maxim Van Gils deed het dit voorjaar al uitstekend. Hij won de korte tijdrit van 5 kilometer in de Ruta del Sol, werd vijfde in de Faun-Ardèche Classic en een dag later derde in de Faun Drôme Classic

In de Strade Bianche leverde Van Gils zijn knapste prestatie met een derde plaats. De 24-jarige Belg van Lotto Dstny lijkt dit jaar nog een stap voorwaarts te hebben gezet, nadat hij vorig jaar al ereplaatsen behaalde in de Ardennen.

Van Gils kijkt dan ook uit naar Milaan-Sanremo, waar hij in tegenstelling tot in de Strade Bianche Pogacar wel hoopt te kunnen volgen. "Ik hoop dat. Het is duidelijk dat ik hem moet volgen, wil ik in Sanremo sprinten voor de prijzen", zegt hij bij HLN.

Mathieu van der Poel

Al blijft Van Gils ook realistisch. Want in tegenstelling tot in de Strade Bianche staat ook ene Mathieu van der Poel aan de start. De wereldkampioen reed vorig jaar verschroeiend weg op de Poggio.

"Als Pogacar en Van der Poel met hun twee wegrijden, wordt het voor mij moeilijk om die twee te kunnen volgen, maar als er een groepje van zes à zeven renners wegrijdt, moet ik er bij zijn", stelt Van Gils nog.