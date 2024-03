Tom Boonen kritisch voor Remco Evenepoel: "Krijg het ervan op mijn zenuwen"

Remco Evenepoel won vorige week zondag de laatste rit in Parijs-Nice. Hij pakte toen opnieuw uit met een opvallende viering.

In de slotrit in en rond Nice probeerde Remco Evenepoel van de Amerikaan Matteo Jorgenson af te geraken. De twee gingen samen op pad, maar wat Evenepoel ook probeerde, Jorgenson bleef in zijn wiel.

De twee reden dan maar samen naar Nice. Evenepoel sprintte voor de zege, Jorgenson deed niet echt veel moeite meer. De koek was zo netjes verdeeld met een ritzege voor Evenepoel en de eindzege voor Jorgenson.

Boonen begrijpt viering Evenepoel niet

Net als bij zijn zege in de Figueira Champions Classic pakte Evenepoel uit met een opvallend zegegebaar waarbij hij een telefoon neerlegde. Tom Boonen begrijpt het eigenlijk allemaal niet zo goed.

"Wat is dat zegegebaar eigenlijk? Ik krijg het er een beetje van op mijn zenuwen om eerlijk te zijn", zei hij bij Wielerclub Wattage. ‘Dialed in’, wat in het Engels zoveel zou willen zeggen als helemaal gefocust zijn op je prestatie, verduidelijkte Ruben Van Gucht.

"Ik heb zelf nooit iets speciaals gedaan. Ik heb twee keer gedacht dat ik ging winnen, maar het niet deed. Maar zelfs dan deed ik niet echt iets speciaals, he", vulde Boonen nog aan.