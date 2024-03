Dirk De Wolf vol lof voor wereldtopper: "Fenomenaal"

Als er iemand bijzonder sterk aan het seizoen is begonnen, dan is het wel Jonas Vingegaard. Overal waar hij aan de start komt, rijdt hij de concurrentie op een hoopje. Te vroeg in vorm of net niet? De analisten gaan er alvast los op.

In de Gran Camino won hij drie ritten en het eindklassement, in de Tirreno-Adriatico won hij twee ritten en het eindklassement. Daarmee is hij nu al goed voor zeven overwinningen in het nog prille seizoen, op amper elf koersdagen ook.

In massasprinten mengt hij zich (nog) niet, de individuele tijdritten hadden bovendien nog iets sterker gekund naar Vingegaard-normen. Maar verder is het indrukwekkend wat hij liet zien, zeker in de bergritten waar de rest op een hoopje werd gereden.

© photonews

"Hij is nog beter dan we vermoed konden hebben. Jonas Vingegaard is echt heel sterk", aldus Dirk De Wolf in Wielerclub Wattage. "Hij wint zowat 80% van zijn wedstrijden waarin hij aan de start komt op dit moment, indrukwekkend."

"Jonas Vingegaard is nog beter dan vorig jaar"

"Dan kan je moeilijk zeggen dat het niet goed is. Vingegaard is nog beter dan vorig jaar. Het is een topper, de wattages die hij per kilogram lichaamsgewicht kan duwen is fenomenaal. Het steekt er in het werk in de grote rondes ver boven uit."

Ook Jan Bakelants is onder de indruk: "Het is vooral straf dat hij nooit een aanlooprondje nodig heeft. Hij traint en traint en rijdt dan een koers en wint meteen", klinkt het. Al vond de analist de prestaties van Matteo Jorgenson in Parijs-Nice misschien nog indrukwekkender.