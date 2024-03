Van der Poel pakt uit met glasheldere analyse over ploeg Van Aert en grote concurrent Pogacar: "Dat is wat flauwekul"

Van der Poel en Pogacar zullen zaterdag weer in mekaars buurt te vinden zijn. Van Aert zal er niet bij zijn, want die geeft verstek voor Milaan-Sanremo.

Het Laatste Nieuws heeft Van der Poel in aanloop naar de Primavera gevraagd of hij de voorbije koersen gevolgd heeft. "Ja, toch wel. In de mate van het mogelijke, als ik op tijd thuis was. Ik ben niet iemand die een training omdraait om op tijd thuis te zijn om een koers te zien."

Het eigen werk krijgt dus voorrang. "Ik heb wel gefocust op wat ik zelf moet doen, maar als ik kon, heb ik altijd gekeken." Wat waren dan zijn bevindingen? "In het openingsweekend is Visma-Lease a Bike opgevallen. Dat is ook niets nieuw dat we nog niet wisten. Die zijn weer heel sterk aan het seizoen begonnen, niet enkel daar."

VAN DER POEL ZIET STERK VISMA-LEASE A BIKE

Naast een sterk Visma-Lease a Bike kan dus niet gekeken worden. "Ik denk dat dat een beetje de rode draad is." En daarnaast was er uiteraard die indrukwekkende solo van Pogacar in de Strade Bianche om bij stil te staan. "We sturen regelmatig berichten naar elkaar. Het is altijd wel leuk om een beetje contact te hebben."

Is dat ook een manier om mekaar wat te jennen? "Neen, dat jennen valt wel mee. We hebben wel gestuurd naar de Strade, maar dat is wat flauwekul. Dat zijn niet echt diepgaande gesprekken", lacht Van der Poel. Zaterdag zal het er serieuzer aan toegaan.

POGACAR MOET WEGRIJDEN OP DE POGGIO

Zowel Van der Poel als Pogacar zijn immers kandidaat-winnaar in Sanremo. "De beste manier voor hem is om alleen over de Poggio te komen. Niet makkelijk, maar wel mogelijk voor hem. Al zijn er veel sterke renners die zo'n Poggio kunnen overleven."