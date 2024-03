Wout van Aert niet bepaald op zijn wenken bediend door merkwaardige beslissing

Wout van Aert zal eens raar opkijken nadat een toch wel merkwaardige beslissing genomen is. Het BK tijdrijden gaat dit jaar door in Binche, maar er is bewust besloten om zo weinig mogelijk kasseistroken in het parcours op te nemen.

Belga meldt dat de organisatoren dat nieuws op een persconferentie hebben bekendgemaakt. Het opzet is om fietsmateriaal te sparen en incidenten uit te sluiten. En dat terwijl er in de regio talrijke kasseiwegen aanwezig zijn. Voor Van Aert lijkt het een jammere zaak, want hij zou als rasechte kasseispecialist op zo'n sectoren het verschil kunnen maken. Al lukt dat misschien zo ook wel, want in 2023 veroverde Wout van Aert de Belgische tijdrittitel in Herzele. JAMMERE ZAAK VOOR VAN AERT Alec Segaert en Rune Herregodts konden hem daar op het podium vergezellen. Remco Evenepoel belandde door een valpartij naast de top 3. In die vorige editie van het BK tijdrijden tekenden de beste tijdrijders van het land dus wel degelijk present. Het is nog de vraag of dat dit jaar ook het geval zal zijn. Het volgende BK tijdrijden gaat door op donderdag 20 juni. Eerst rijden om 14u de vrouwen hun wedstrijd. Die zullen één keer het rondje van 19,3 kilometer rijden. Lotte Kopecky zal dan haar titel verdedigen. KOPECKY VERDEDIGT TITEL Om 15u15 is het dan aan de mannen, die de Omloop twee keer zullen afleggen en zo aan een totale afstand van bijna 40 kilometer komen. Vlak voor de finish op de Grote Markt ligt er overigens wél een kasseistrook van 200 meter.