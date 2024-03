Lance Armstrong haalt uit en kan niet aanzien wat Van der Poel, Van Aert en co doen

Armstrong vindt vooral de omgang tussen de toprenners niet om aan te zien. "Deze generatie... Die gasten koersen keihard tegen elkaar en er moet altijd iemand verliezen", begint de Amerikaan.

"Maar degene die wint wacht aan de finish, om de andere dan te knuffelen... "Ik heb zoiets van: Wat? Jullie wachten daar gewoon zodat jullie mekaar allemaal kunnen knuffelen? Nadat je net verloren hebt?"

"Ik zeg niet ik te trots was en ik vind het best cool om te zien, maar in mijn tijd ging het er zo niet aan toe. Ik heb er zelfs nooit aan gedacht", gaat Armstrong nog verder.

"Ik denk ook echt dat het koersen van onze generatie beter was", haalt Armstrong uit naar de huidige generatie. "Wij haatten elkaar niet, niemand heeft me ooit wat aangedaan waarvan ik dacht 'ik haat deze m*therf*cker'".

"Wat ik wel deed, was een artikel of een quote van een rivaal op een bepaalde manier interpreteren zodat ik kon zeggen: f*ck hen."

I’m impressed with this generation of cyclists. In many ways, they are more talented. But they do not compete like we did.



Hugs and high fives? This would have been totally foreign to me.



(via @DannyDuncan69) pic.twitter.com/rXJyB5rvPX