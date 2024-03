Niet in Milaan-Sanremo, wel nog bijtrainen na Bredene: De Lie verklaart zijn opvallende keuzes

Arnaud De Lie koerste vrijdag in de Bredene Koksijde Classic tactisch niet erg goed, maar werd wel nog zesde. De jonge Belg van Lotto Dstny is tevreden dat hij de keuze maakte om Milaan-Sanremo niet te rijden.

Geen Milaan-Sanremo voor Arnaud De Lie dit jaar. Na zijn val in Le Samyn besliste hij samen met Lotto Dstny om te starten in de GP de Denain en de Bredene Koksijde Classic. De Lie eindigde twee keer in de top tien.

Vooral in de Bredene Koksijde Classic koerste De Lie opvallend. Hij reed onder meer van de ene naar de andere waaier, probeerde alleen weg te rijden en ging na de koers ook nog bijna 80 kilometer bij te trainen. In totaal reed hij zo 284,55 km.

De Lie wil vorm terugvinden

In de sprint mengde De Lie zich nog wel en sprintte naar de vijfde plaats. "In zo’n vlakke massaspurt is het voor mij onmogelijk om te winnen. Ik was hier vooral om mijn conditie te verbeteren. Ik was sterk, dus ik vertrek met meer vertrouwen", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

De Lie wil zijn vorm die hij in de Omloop Het Nieuwsblad had terug te vinden. "Mijn conditie verbetert elke dag en daar ben ik blij mee. Dit waren nog niet de benen van de Omloop Het Nieuwsblad, maar er zit schot in de zaak."

Vrijdag staat De Lie aan de start in de E3 Saxo Classic, daarna rijdt hij bijna alle klassiekers met onder meer de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.