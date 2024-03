Christoph Roodhooft kan opnieuw glunderen en spreekt klare taal over de combinatie Van der Poel-Philipsen

Christoph Roodhooft kan zich in de handen wrijven dat de combinatie Van der Poel-Philipsen het opnieuw voor mekaar heeft gekregen. Dat de zege van de ene er komt door de hulp van de andere zullen ze ook wel beseffen.

Het geloof in Philipsen was vooraf aanwezig, verzekert Roodhooft in een gesprek met Sporza. "We wisten dat we met Philipsen en Van der Poel twee mensen hadden die mee konden doen voor de overwinning. Natuurlijk zijn we naar hier gekomen met het idee van Mathieu als winnaar."

Het is dan wel aangenaam om weten dat je ook een snelle man als Philipsen nog achter de hand hebt. "We wisten ook wel dat we uiteindelijk heel goede kaarten konden hebben. Alles is op zijn plaats gevallen." Met dank aan Van der Poel. "Als Mathieu Mohoric niet gaat halen, wint Mohoric."

ZONDER VAN DER POEL GEEN ELITEGROEP

Al was dat volgens Roodhooft niet het enige sleutelmoment. Zo kunnen we in alle eerlijkheid nog wel een paar dingen opnoemen. Het is te simpel om te zeggen dat Mathieu de winnaar is als hij in dat groepje mag sprinten tegen Matthews. Waarschijnlijk was dat groepje zonder Mathieu er niet geweest."

Een topper als Van der Poel kan daar misschien toch ook enige voldoening uit halen. "Mathieu heeft zeer zeker beseft dat het zonder hem op deze manier niet verlopen was." Het is toch wel veelbetekenend voor de ploeg van Roodhooft dat het bij dit eerste grote moment van 2024 weer meteen kan toeslaan.

SANREMO DE KOERS VAN 'T JAAR VOOR ROODHOOFT

"Voor ons is Milaan-Sanremo toch wel de koers van het jaar. We winnen die nu twee jaar na mekaar, met verschillende renners. Dat vind ik toch wel iets waard."