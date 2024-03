Lotto Dstny geeft Maxim Van Gils stevige beloning na top 10 in Milaan-Sanremo

Lotto Dstny is lang meer dan Arnaud De Lie. De jonge Waal bezorgde de ploeg de afgelopen twee jaar al 19 overwinningen, maar er staan nog talenten op die de ploeg naar een hoger niveau tillen.

Lennert Van Eetvelt deed dat al in de UAE Tour met een rit- en eindzege. Hij kreeg een week geleden een contractverlenging tot eind 2026, net als De Lie vorig jaar. Dat doet Lotto-Dstny nu ook met Maxim Van Gils.

De jonge Belg heeft net als Arnaud De Lie en Maxim Van Eetvelt zijn contract verlengd tot eind 2026. "We hebben een sterk geloof in Maxim en zijn kansen om te blijven schitteren. Hij kan bij ons verder groeien en zijn talent verder ontwikkelen", zegt CEO Stéphane Heulot.

Opnieuw een belangrijke mijlpaal voor Lotto Dstny in de terugkeer naar de WorldTour in 2026. De ploeg werd vorig jaar al negende op de UCI-ranking van de ploegen, met een ruime voorsprong op Israel-Premier Tech, de tweede ProTour-ploeg.

Lotto Dstny is zo goed op weg om in 2026 opnieuw te promoveren naar de WorldTour, nadat het eind 2022 degradeerde voor drie jaar. Een contractverlenging van Van Gils betekent dan ook een volgende stap in die richting.

