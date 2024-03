Mauri Vansevenant (Soudal Quick-Step) heeft bijzondere ontmoeting met voor hem speciale betekenis

Net voor de openingsrit van de Ronde van Catonolië heeft Mauri Vansevenant een speciale ontmoeting gehad. Hij maakte kennis met Melchor Mauri, de oud-renner waar hij naar vernoemd is.

De intussen 57-jarige Spanjaard Melchor Mauri was prof tussen 1987 tot en met 2003. In 1991 boekte hij zijn grootste succes door de Vuelta te winnen. Hij liet toen vijfvoudig Tourwinnaar Miguel Indurain achter zich.

Op het palmares van Mauri staan ook vijf etappezeges in de Vuelta en verder onder meer de Ronde van de Algarve, twee keer de Ronde van Valencia (twee keer) en twee keer de Ronde van Murcia.

In de Ronde van Catalonië heeft Mauri Vansevenant dus een ontmoeting gehad met de man naar wie hij vernoemd is. Soudal Quick-Step postte daarvan enkele foto's op hun sociale media.

Waarom de naam Mauri?

Wim Vansevenant, de vader van Mauri Vansevenant, legde in 2019 aan Sporza uit waarom hij en zijn vrouw hun zoon de naam Mauri hebben gegeven op 1 juni 1999.

"De opa van mijn vrouw heette Mauritz. In West-Vlaanderen wordt Mauritz Maurice. Ik heb altijd gekoerst in de periode van ONCE en daar reed Melchor Mauri. Zo hebben we een compromis gemaakt en hebben we voor Mauri gekozen."