Tadej Pogacar ten voeten uit: Sloveen geeft opvallende reden voor keuze voor Ronde van Catalonië

Tadej Pogacar staat deze week aan de start van de Ronde van Catalonië, zijn enige rittenkoers voor de Giro. De Sloveen heeft er ook een opvallende reden voor.

De Ronde van Catalonië en Luik-Bastenaken-Luik zijn de enige wedstrijd van Tadej Pogacar voor hij in mei de Giro rijdt. De Sloveen beperkt zijn koersdagen tot het minimum, ook omdat hij in de zomer nog de Tour rijdt.

Deze week rijdt de Sloveen dus de Ronde van Catalonië. "Het is een ronde die me zou moeten liggen, met mooie beklimmingen", zei de Sloveen bij Cycling Pro Net. De Sloveen maakt ook zijn debuut in Catalonië.

Catalonië nog niet eerder gereden

De reden waarom hij ervoor Catalonië kiest, is Pogacar vrij op in. "Ik heb deze koers nog niet eerder gereden, in tegenstelling tot andere rittenkoersen. Ik wil elk jaar weer andere koersen doen." Het is Pogacar ten voeten uit.

"Ik heb altijd zin om nieuwe koersen te doen. Zeker hier, in dit mooie weer en met goede wegen. Ik verwacht dat het een leuke wedstrijd wordt", zei Pogacar verder nog.

Na zijn derde plaats in Milaan-Sanremo zakte Pogacar zondag af naar Catalonië. "Het was gisteren een gemakkelijke reis hier naartoe, waarna we een rustig trainingsritje hebben gedaan. Het weer is ook mooi, dus het gaat allemaal goed."