Van Hooydonck is het niet helemaal eens met Wuyts over toekomst van Philipsen

Waar ligt de toekomst van Jasper Philipsen? Na zijn overwinning in Milaan-Sanremo lijkt zijn waarde stevig gestegen te zijn.

Dat Jasper Philipsen op een serieuze loonsverhoging mag rekenen voor zijn nieuwe contract, lijkt nu al zeker te zijn. Kan Alpecin-Deceuninck dat bedrag ophoesten? Onder meer UAE en BORA-hansgrohe staan in de rij.

Volgens Michel Wuyts is de tijd om de grote jackpot te pakken, dan ook klein. "Er komt altijd een moment waarbij je moet nemen wat er op je pad komt. Met of zonder Van der Poel", zegt hij bij Wuyts & Vlaeminck.

Hij blijft de omgeving waar Philipsen de beste kansen krijgt, het allerbelangrijkste vinden. Volgens hem is dat bij de broers Roodhooft. Omdat hij twijfelt of Philipsen bij UAE of BORA-hansgrohe voor het groen in de Tour of voor de klassiekers mag gaan.

BORA-hansgrohe of Alpecin-Deceuninck?

Nathan Van Hooydonck is het daar niet helemaal mee eens. "Philipsen heeft met zijn palmares wel al de allure om voorwaarden te stellen." Hij kan volgens Van Hooydonck eisen dat er een team rond hem wordt gebouwd.

Bij BORA zou dat kunnen, volgens Van Hooydonck omdat het bij hen mager is in de klassiekers. "Maar bij Alpecin heeft hij alles wat hij nodig heeft en dat moet je als renner wel weten te appreciëren."