Vertrekt Philipsen bij Alpecin-Deceuninck? 'Deze drie ploegen tonen interesse'

Jasper Philipsen won zaterdag zijn eerste monument. Hij is einde contract bij Alpecin-Deceuninck en wordt het hof gemaakt door andere teams.

Jasper Philipsen groeit stilaan uit tot een van de beste klassieke renners van de wereld. Vorig jaar toonde hij al zijn kwaliteiten in Parijs-Roubaix, door er tweede te worden. Zaterdag pakte hij dus de zege in Milaan-Sanremo.

Voor een renner die einde contract is, is dat natuurlijk een optimale situatie. Hij ziet zijn marktwaarde steeds verder stijgen en kan zich dus aan een serieuze loonsverhoging verwachten. Of Alpecin-Deceuninck dat kan betalen, is maar de vraag.

BORA en UAE willen Philipsen

Michel Wuyts sprak bij VTM over een loon van zo'n twee miljoen euro, Cyclingnews spreekt zelfs over een bedrag dat kan oplopen tot drie miljoen euro. Andere, en meer slagkrachtige ploegen, staan dan ook in de rij.

Volgens Het Nieuwsblad zijn onder meer BORA-hansgrohe, UAE Team Emirates en Tudor geïnteresseerd. Al zijn er bij al die ploegen wel nadelen bij een eventuele transfer van Philipsen.

Bij BORA zetten ze in de Tour in op Roglic en is er met Welsford al een topsprinter. Bij UAE is er eenzelfde verhaal met Pogacar en de vele andere kopmannen. Tudor heeft met De Kleijn en Mayrhofer al twee sprinters met een lang contract.