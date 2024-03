Ouders van jonge overleden renner getuigen met veel empathie en daagden op voor minuut stilte in Zuidkempense Pijl

Liam Van Bylen won de sprint van de 60e editiie van de Zuidkempense Pijl-GP Wilfried Peeters, voor Senne Hulsmans van Soudal Quick-Step en Joes Oosterlinck van het Bingoal Development Team. Toch ging het vooral over iets rondom de koers dit weekend.

Bij het begin van de wedstrijd werd er namelijk een minuut stilte gehouden ter ere van Jonas Bresseleers. Die 24-jarige wielrenner kwam vorige week op training om het leven na een ongeval met een vrachtwagen. Ook de ouders waren aanwezig bij de race afgelopen zondag.

We are devastated about the tragic loss of Jonas Bresseleers, rider from De Dijlespurters V.V. Mechelen.



We want to offer our sincerest condolences to his family, friends and team. pic.twitter.com/V1G149ZrEH