José De Cauwer onder de indruk van toprenner: "Dat is toch echt straf"

Tadej Pogacar pakte dinsdag in de Ronde van Catalonië uit met een grapje samen met zijn ploegmaat Domen Novak. José De Cauwer is onder de indruk.

"Toen ik en Domen van achteren naar voren reden, ging niemand mee in ons wiel. Plots hadden we 50 meter, dan 100, dan 200. We gingen een beetje door, stopten voor een plasje, en dan verstopten we ons in een bosje. Zo wist het peloton niet waar we waren. Dat was leuk", zei Pogacar.

De Sloveen domineerde daarna ook het slot van de rit door zijn concurrenten op meer dan een minuut te rijden. Woensdag deed hij nog eens hetzelfde, waardoor hij na drie dagen bijna twee en een halve minuut voorsprong heeft.

De Cauwer onder de indruk van Pogacar

"Echt straf toch", zei José De Cauwer erover bij Sporza. "Als je dat allemaal durft in een koers die je wil winnen, zoals de Ronde van Catalonië. Er staan toch veel goede renners aan de start, ook al zijn er een aantal niet."

En dan doelt De Cauwer onder meer op Jonas Vingegaard, Primoz Roglic en Remco Evenepoel. "Maar als je die overschot hebt om dat te doen, dat zegt natuurlijk veel", zei De Cauwer nog.

In de Ronde van Catalonië staan er nog vier ritten op het programma, al is er nog slechtst één aankomst bergop. Daar kan Pogacar nog eens toeslaan om ook een derde rit te winnen.