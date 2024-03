Straks ook in de Tour? Remco Evenepoel geeft Pogacar op bepaald vlak het nakijken en mag zich op de borst kloppen

Alweer een nieuwe mijlpaal in de carrière van Remco Evenepoel. Niet Tadej Pogacar, maar wel Evenepoel staat bovenaan in de nieuwe UCI-rangschikking.

De UCI heeft dinsdag zijn nieuwe wereldranglijst gepubliceerd en het is opvallend wie daar op nummer 1 staat. Dat is dus niet langer Pogacar, maar wel Evenepoel. Ongetwijfeld met dank aan de prestaties van laatstgenoemde in Parijs-Nice.

De Belgische kampioen doet haasje-over met de Sloveen. Evenepoel leidt nu met 3050 punten, terwijl de Sloveen het moet doen met 2925 punten. Daat verandert diens derde plaats in Milaan-Sanremo niets aan. Het puntensysteem van de UCI is gebaseerd op de laatste 12 maanden, plus een overlap van 2 maanden.

EVENEPOEL OP EN OVER POGACAR

In dit systeem komt Evenepoel momenteel dus het beste uit de verf. Al zijn er nog Belgen die zich doen opmerken. Zo springt Jasper Philipsen van de zevende naar de vierde plaats na zijn monumentale overwinning. De top 3 haalt hij nog net niet.

VAN AERT ZAKT EEN PLAATS

Die wordt immers afgesloten door Jonas Vingegaard. Wout van Aert zakt dan weer een plekje en gaat van positie 5 naar positie 6. Bovenaan de rangschikking wordt het uitkijken of Evenepoel een lange periode als leider gegund is.

Zijn voorsprong op Pogacar is immers niet heel groot en die laatste is nu ook alweer sterk op dreef in de Ronde van Catalonië.