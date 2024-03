Adrie van de Poel begrijpt kritiek op Wout van Aert niet: "Had daar geen moeite mee"

De E3 Saxo Classic is het eerste duel tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Van Aert sloeg namelijk Milaan-Sanremo over.

Wout van Aert reed dit jaar al de Ronde van de Algarve, de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne. Daarna vertrok hij naar Tenerife voor een hoogtestage, waardoor hij heel wat koersen oversloeg.

Van Aert wil beter in vorm zijn tijdens de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, want daar kon hij nog niet winnen. Enkel Milaan-Sanremo kon Van Aert in 2020 al winnen, de koers die hij dit seizoen niet reed.

Van Aert niet in Milaan-Sanremo

Voor velen onaanvaardbaar of zelfs schandalig, want toprenners zouden toch alle topwedstrijden moeten rijden? Adrie van der Poel heeft er een duidelijke mening over. "Zelf had ik daar geen moeite mee", zegt hij bij HLN.

Van Aert maakte die keuze om beter te zijn in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Volgens Adrie van der Poel moet die keuze van Van Aert dan ook gerespecteerd worden.

"Als je niks uitprobeert, kan je ook niet wijzer worden. Ook Mathieu is er later ingekomen. Net als Wout met hogere doelen in gedachten", zegt Adrie van der Poel nog.