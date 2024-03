Boerenbond kondigt opnieuw acties aan tijdens vijf Vlaamse voorjaarskoersen

De Boerenbond zal opnieuw acties plannen tijdens vijf Vlaamse voorjaarskoersen. Daarmee wil het opnieuw aandacht vragen voor de situatie van de boeren.

Zondag tijdens Gent-Wevelgem zullen de boeren actie voeren op de flanken van de Kemmelberg. Ook tijdens Dwars door Vlaanderen (27 maart), de Ronde van Vlaanderen (31 maart), Scheldeprijs (3 april), en de Brabantse Pijl (10 april) zullen er acties zijn.

De boeren zullen actie voeren met de boodschap 'Zet de boeren niet botweg aan de kant'. Daarmee wil de Boerenbond wijzen op het belang van sterke en lokale voedselproductie in Vlaanderen.

"Boeren willen hoopvol de toekomst tegemoet, maar ze zitten met zorgen over rechtszekerheid, de hoge regellast en een fair inkomen", zegt voorzitter Lode Ceyssens van de Boerenbond bij Het Nieuwsblad.

Koersen niet stilleggen

De voorbije jaren werd er ook al actie gevoerd tijdens de klassiekers. Volgens de Boerenbond is het echter niet de bedoeling om de Vlaamse koersen stil te leggen met hun acties.

"Dit is een jaarlijkse, ludieke actie, en het is zeker niet de bedoeling om hinder te veroorzaken. Daar willen we heel stellig over zijn", zegt woordvoerder Elisabeth Mertens.