Mark Cavendish moet opnieuw stevige tegenslag slikken in zijn afscheidsjaar

Mark Cavendish (38) is opnieuw op de sukkel met zijn gezondheid. De Britse sprinter staat wellicht nog een tijdje aan de kant.

Zijn laatste seizoen begon Mark Cavendish nog goed met een ritzege in de Ronde van Colombia. Daarna ging het wel bergaf met de Britse sprinter. Die in al zijn andere koersen niet in het stuk voorkwam.

Cavendish moest opgeven in de UAE Tour nadat hij nooit echt meedeed in de sprints. In Tirreno-Adriatico kwam Cavendish samen met Morkov in de vijfde rit zelfs buiten tijd aan. Daardoor mocht hij de volgende dag niet meer starten.

Cavendish kampt opnieuw met klierkoorts

Vorige week reed Cavendish nog Milaan-Turijn, maar ook die koers reed hij niet uit. Woensdag zou Cavendish de Classic Brugge-De Panne rijden, maar kwam daar zelfs niet aan de start. Wat is er aan de hand?

Volgens Het Nieuwsblad sukkelt Cavendish opnieuw met een opstoot van klierkoorts, waar hij al zo'n zes jaar mee worstelt. Cavendish is daardoor opnieuw chronisch vermoeid en moet nu vooral rusten.

"Het is niets speciaals", laat Stefano Zanini, ploegleider bij Astana, weten aan GCN. "We weten niet wanneer Mark weer kan en zal koersen. Het beste is nu om volledig te herstellen."