Na een beet van een hond in zijn edele delen: Frederik Frison geeft update over zijn blessure

Frederik Frison zag zijn voorjaar in rook opgaan door een beet van een hond op een onaangename plaats. Intussen gaat het wel beter met hem.

Met de korte tijdrit in de Ruta del Sol van 5 kilometer staan er nog weinig koerskilometers op de teller van Frederik Frison in 2024. Net voor het openingsweekend werd hij door een hond in zijn edele delen gebeten.

Dat gebeurde toen hij zijn dochter ging afhalen van school. Frison hield er een scheur in een spier rond zijn teelbal en een bloeduitstorting in zijn teelbal aan over. Hij ging dan ook meteen onder het mes.

"Gelukkig is alles goed gelukt en is de teelbal oké. De spier is gehecht, de wonde langs buiten genaaid", zegt hij bij Sporza. Frison kan ondertussen opnieuw voorzichtig fietsen, al blijft het wel opletten.

Opnieuw koersen eind april

"Het was zo'n stom voorval waar niemand iets aan kon doen met zware gevolgen." Intussen kan Frison er ook om lachen en durft ook al opnieuw denken aan wedstrijden rijden.

"Ik ben voorzichtig, maar wil eind april weer proeven van koers. De Vierdaagse van Duinkerke, Ronde van Zwitserland en het BK zijn toch nog doelen."