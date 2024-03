Nathan Van Hooydonck heeft gouden raad voor Wout van Aert voor de klassiekers

Wout van Aert komt vrijdag in de E3 Saxo Classic opnieuw in actie. Nathan Van Hooydonck heeft een advies voor zijn ex-ploegmaat.

Er wordt de laatste weken veel nadruk gelegd op de nieuwe trainingsaanpak van Wout van Aert. Zo ging hij pas op hoogtestage na het openingsweekend, terwijl hij dat de voorbije jaren altijd ervoor deed.

Dat moet ervoor zorgen dat de piek van Van Aert dichter bij de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix ligt. In de diepe finale van de twee koersen moest Van Aert altijd passen of kende hij pech in de diepe finale.

Van Aert moet niet afwachtend koersen

Volgens ex-ploegmaat Nathan Van Hooydonck betekent de nieuwe aanpak van Van Aert dan ook niet dat hij nu anders moet gaan koersen. Iets wat Van Aert in de Omloop Het Nieuwsblad of Kuurne-Brussel-Kuurne niet deed.

"Mijn bescheiden advies aan Van Aert: doe de volgende weken wat je altijd gedaan hebt. Er is geen reden om te veranderen", zegt Van Hooydonck bij Het Nieuwsblad. "Wout is altijd op zijn best als hij mee de koers maakt en zijn verantwoordelijkheid neemt."

Van Hooydonck kan zich dan ook geen moment herinneren waarin Van Aert een tactische fouten maakte in een koers, waardoor hij die verloor. Afwachtend koersen hoeft Van Aert dan ook niet te doen voor Van Hooydonck.