Een uitdaagster voor Kopecky en co? Fem van Empel heeft grote ambities

Na een rustperiode na het veldritseizoen is Fem van Empel weer klaar voor de strijd. De Nederlandse maakt zondag haar debuut in Gent-Wevelgem.

Vorig jaar reed Fem van Empel al enkele wedstrijden op de weg met onder meer de Brabantse Pijl, de Giro, de Ronde van de Toekomst en de Ronde van Romandië. Nu maakt ze haar debuut in het voorjaar.

Met Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen, de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race krijgt Van Empel een mooi programma voorgeschoteld. De Nederlandse heeft er dan ook zin in.

Debuut in Gent-Wevelgem

"Mijn voorbereiding is vlekkeloos verlopen. Ik heb een goed trainingsblok achter de rug en ben benieuwd waar ik op dit moment sta. Het is de eerste keer dat ik in Gent-Wevelgem start, dus ik heb wel wat gezonde spanning, maar ik kijk er vooral enorm naar uit."

"Ik hoop dat ik goed gepositioneerd zit op de juiste momenten. Er staan heel veel toppers aan de start. Ik ben benieuwd waar ik sta in mijn eerste koers van het jaar, en ik hoop tot diep in de finale vooraan mee te kunnen doen."

Ook bij ploegleiding is er vertrouwen in Van Empel. "Vorig jaar reed Fem al erg sterk en liet ze zien ook op de weg over veel talent te beschikken, dus ik ga ervan uit dat ze zich ook in Gent-Wevelgem gaat tonen", zegt Jan Boven.