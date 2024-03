José De Cauwer formeel over koerssituatie: "Dat is verboden"

De E3 Saxo Classic werd een geniale koers, met een episch duel tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Maar er was ook een momentje op zo'n dertig kilometer van de streep waar het even heel erg gevaarlijk werd. Tot onvrede van de commentatoren ook.

Een absolute mensenzee was het op zo'n dertig kilometer van de streep. Mathieu van der Poel riep daar ook even naar het volk om aan de kant te gaan, want het was wel degelijk geen makkelijke situatie voor de renners.

Het was ter hoogte van de VIP-bussen op een nochtans brede straat, maar er was zoveel volk dat ze ook op de vluchtheuvel in het midden van de weg in dikke drommen stonden. Toch wel best gevaarlijk voor de renners.

© photonews

"Het is linke boel dat ze daar temidden mogen staan. Sorry, maar dat mag niet hé. Het is verboden om op die vluchtheuvels te staan hé", was José De Cauwer zeer duidelijk over de zaak bij Sporza. Hij was verbolgen over de situatie.

Lessen trekken naar de toekomst toe

"Dit mag niet gebeuren, echt niet. Neen, er is helemaal niets ergs gebeurd, maar hier moeten lessen uit getrokken worden naar de toekomst toe."

Uiteindelijk kwam er niemand ten val en bleef alles rustig, maar naar de Ronde van Vlaanderen toe is het toch een aandachtspuntje.