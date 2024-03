Wout van Aert krijgt veeg uit de pan: "Ik zeg dat elke dag tegen mijn zoontje op weg naar school"

De E3 Saxo Classic werd een prooi voor Mathieu van der Poel, die uiteindelijk de rest op anderhalve minuut reed. Mathieu van der Poel was oppermachtig, al was ook Wout van Aert sterk. Hij werd uiteindelijk derde.

Het was op de Paterberg dat een zeer sterke Mathieu van der Poel vertrok, terwijl Wout van Aert ten val kwam: "Mathieu was heel sterk. Had Wout van Aert daar niet gevallen, dan haden we misschien nog een andere koers gezien", aldus Greg Van Avermaet in zijn analyse bij Sporza.

"Als je daar te voet komt te staan, dan weet je dat het moeilijk wordt. Het is toch wel echt hét punt waar het moet gebeuren", besefte de ex-winnaar van de E3 Saxo Classic.

"Hij wilde Mathieu geen centimeter laten wegrijden en meteen op het wiel zitten. Het was een klein foutje met grote gevolgen."

Geen beginnersfout, maar ...

Uiteindelijk zou Wout van Aert nooit de kloof meer kunnen dichten met de Nederlandse eindwinnaar. Bert De Backer analyseerde de val met duidelijke woorden: "Ik ga niet zeggen dat het een beginnersfout is, maar hij rijdt de goot uit en als je daar dan niet haaks genoeg op rijdt, dan ga je vallen."

"Ik probeer mijn zoon elke dag op weg naar school te zeggen dat hij moet opletten dat hij niet blijft hangen in een gootje. Als de fiets niet meedraait, dan val je."