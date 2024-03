Wout van Aert verklapt zijn favoriete en minst favoriete Vlaamse helling

De Vlaamse kasseiklassiekers volgen elkaar nu in een razendsnel tempo op. Naar welke Vlaamse hellingen kijk Wout van Aert wel of niet uit?

Met de E3 Saxo Classic staat de eerste van enkele Vlaamse kasseiklassiekers, met zondag al Gent-Wevelgem. Volgende week zijn dan Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen aan de beurt.

Daarin wachten heel wat Vlaamse hellingen de renners. Wout van Aert zijn favoriete helling is de Eikenberg. Dat is een kasseiklim in Maarke van 1.2 kilometer lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 5% en een maximaal stijgingspercentage van 10.6%.

Van Aert houdt niet van de Paterberg

De minst favoriete helling van Wout van Aert is echter de Paterberg. Die beklimming moeten de renners straks beklimmen in de E3 Saxo Classic, in de Ronde van Vlaanderen moeten ze die beklimming drie keer doen.

"An sich is er niets mis mee, ik ben er al naar boven gevlogen dat ik op de top bij wijze van spreken moet remmen, maar tijdens de laatste passage in de Ronde van Vlaanderen is het er echt kruipen en zie je elke kassei onder je voorwiel passeren."

De slechtste kasseien liggen volgens Van Aert op de Holleweg. "Daar zijn er veel en grote gaten tussen de kasseien, maar dat is nog altijd niks in vergelijking met de kasseien in Roubaix."