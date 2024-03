Wout van Aert zegt vrijuit waar het op staat over rivaliteit met Mathieu van der Poel en spreekt paar zaken volledig tegen

De rivaliteit tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel is aan een nieuw hoofdstuk toe. Van Aert heeft zich bij de ploegenpresentatie gemeld op het podium van de E3. De belangrijkste periode van het jaar begint voor hem.

Hoe was het om naar Harelbeke af te zakken? "Heel fijn natuurlijk. Ik heb redelijk wat koersen kunnen bekijken op tv, ik ben blij dat ik er zelf weer bij ben. Milaan-Sanremo was een spannende koers om naar te kijken", weet Van Aert onder meer aan ons te vertellen voor aanvang van de E3 Saxo Classic.

Na die stage moet zijn vorm echt wel in orde zijn, al toonde Van Aert zich daar wat onzekerder over. "Ik denk dat niemand zeker van de vorm is als je aan de start staat, het maakt niet uit van waar je komt. Elke koers is een nieuw begin. Als je er een tijdje tussenuit bent geweest, zit je altijd ergens met vraagtekens."

VAN AERT BEKIJKT DE E3 NIET ALS TEST

Dat de E3 een test is voor de Ronde, is nog zo'n stelling die hij ontkracht. "Ik hoop goede benen te voelen en een goed gevoel te hebben na de koers. Maar het is zeker een koers die we als ploeg willen winnen. In dat opzicht is het eigenlijk geen test en is het gewoon een koers waar we de beste in willen zijn."

In elk geval zijn Van Aert en Van der Poel de favorieten, zoals in haast elke koers waar ze samen aan de start staan. "Dat is normaal, dat is zo. Dat brengt veel spanning met zich mee voor het publiek. Het is altijd goed om eens tegen hem te koersen, maar over zijn vorm moet niet getwijfeld worden. Hij is klaar."

OPNIEUW BELANGRIJKE ROL VOOR JORGENSON

Van Aert weet al van waar hij alert zal moeten zijn. "De Taaienberg is altijd een belangrijk punt in de koers." Wie weet kan Jorgenson net als in de Omloop een rol spelen. Die heeft ondertussen Parijs-Nice gewonnen. "De rol van Jorgenson was al superbelangrijk. Hij is gewoon één van de kanshebbers."