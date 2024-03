Ploegleiding van Lotto Dstny niet te spreken over prestatie van Arnaud De Lie

Arnaud De Lie kwam er in de E3 Saxo Classic niet aan te pas. De kopman van Lotto Dstny bolde pas als 51ste over de streep in Harelbeke.

De E3 Saxo Classic barst sinds Tom Boonen altijd los op de Taaienberg. Iedereen weet dat het een bijzonder belangrijk moment is. Maar toch was Lotto Dstny-kopman Arnaud De Lie in geen velden te bespeuren.

"Een groep van - wat was het? - 30, 35 man? Daar moest Arnaud toch altijd bij zijn? Geen excuses. Dit was verrassend, ja", zei sportief manager Kurt Van De Wouwer bij HLN.

CEO Stéphane Heulot zag hetzelfde. "Dit was een cruciale plek en fase wisten we. Niet iets wat we nu, vandaag, plotsklaps ontdekten. 'Opdraaien bij de eerste vijf', was het devies. Doe je dat in 35ste, 40ste positie roep je onvermijdelijk onheil over je af."

Gent-Wevelgem

Volgens Heulot ontbraken de benen gewoon bij De Lie. Het was een mindere dag voor de kopman van Lotto Dstny. Zoals er volgens Heulot nog wel zullen volgen, al hoopt hij ook dat er nog betere dagen zullen komen.

Van De Wouwer hoopt dat De Lie zondag in Gent-Wevelgem al opnieuw beter zal zijn. "Een andere koers, op een ander parcours dat hem op papier beter zou moeten liggen."