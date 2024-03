Van Hooydonck stelde duidelijk verschil vast tussen Van Aert en Van der Poel in de E3

Nathan Van Hooydonck volgde de E3 Saxo Classic als VIP-chauffeur en verzorger. Hij trekt een duidelijke conclusie over Wout van Aert en Mathieu van der Poel.

Na zijn gedwongen afscheid door een hartstilstand zoekt Nathan Van Hooydonck zijn weg in het wielrennen. Als VIP-chauffeur en verzorger met bidons en wielen langs de kant. Zo kan hij nog dicht bij zijn ex-collega's komen.

"Ik heb het nodig om de ploegmaats nog af en toe te zien en te weten dat het goed met hen gaat", zegt hij bij HLN. Al zal Van Hooydonck het wellicht geen vijf jaar meer doen, maar op dit moment is het goed zo.

Verschil tussen Van Aert en Van der Poel

Van Hooydonck zag zo hoe Van Aert tegen de grond ging op de Paterberg. Op de Tiegemberg moest Van Aert helemaal plooien tegen Van der Poel. "Ongelofelijk hoe goed die weer was", stelde Van Hooydonck vast.

Uiteindelijk zag Van Aert ook nog Stuyven uit de achtergrond terugkeren, hij sprintte zelf niet meer mee voor de tweede plaats. Van Aert was helemaal leeg.

"Het verschil tussen Wout en Mathieu was duidelijk. Mathieu zat op zijn metertje te kijken, hij had controle. Wout was tegen zichzelf aan het vechten", stelde Van Hooydonck vast.