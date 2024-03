Ex-winnaar laat zich uit over droomscenario in Ronde en pakt uit met heldere suggestie aan Mathieu van der Poel

De Ronde heeft geen geheimen meer voor Mathieu van der Poel. Hij staat zelf al twee keer op de erelijst van Vlaanderens Mooiste. Een andere ex-winnaar is Alessandro Ballan, die de Ronde won in 2007.

De Italiaan blikt bij Sporza vooruit naar wat opnieuw een hoogdag voor het wielrennen moet worden. Hij heeft een suggestie voor Mathieu van der Poel: laat het niet aankomen op een sprint als het niet moet. Want dan ben je nooit helemaal zeker.

"Als Van der Poel zondag zegezeker wil zijn, is het beter om solo weg te rijden." Dat dat vorige zondag niet lukte, hoeft geen teken aan de wand te zijn voor de huidige wereldkampioen. "De Ronde is daar ook meer voor geknipt dan Gent-Wevelgem."

SOLO VAN DER POEL OF SPRINT

Het droomscenario is misschien dat het wél uitdraait op een sprint tussen de drie sterkste renners. Dat zijn dan in principe Van der Poel, Van Aert en Pedersen. "Dan zullen we een heel andere sprint krijgen dan in Gent-Wevelgem omdat de Ronde toch nog een stuk zwaarder is", merkt Ballan op.

"Dan gaat het niet om wie de snelste sprinter is, maar wel om de kracht die de renners nog in hun benen hebben."