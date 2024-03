'Merkwaardig verhaal maakt kopzorgen bij ploeg Van Aert naast forfait van Laporte en Van Baarle nog eens zo groot'

Wat blijft er plots nog over van die o zo sterke ploeg van Wout van Aert? Niet veel. Van Baarle en Laporte moeten forfait geven voor Dwars door Vlaanderen, die laatste ook voor de Ronde van Vlaanderen. En er is nog meer aan de hand.

De ziektekiemen bij Van Baarle en Laporte zijn nochtans al erg genoeg. Beide cruciale pionnen hebben door omstandigheden nog amper een bijdrage kunnen leveren dit voorjaar bij Visma-Lease a Bike. Tiesj Benoot kan wel koersen, maar zit voorts enigszins in hetzelfde schuitje door de naweeën van een valpartij.

Vallen, dat deed onlangs ook Jan Tratnik. Al weet Het Laatste Nieuws dat er nog meer speelt bij de winnaar van de Omloop. Volgens de krant is de Sloveen op weg om na dit jaar Visma-Lease a Bike in te ruilen voor BORA-hansgrohe.

TWEEDE JAAR VAN TRATNIK BIJ VISMA-LEASE A BIKE

Nochtans is Tratnik nog maar bezig aan zijn tweede jaar bij Visma en heeft de sterkte van de ploeg hem aan winst in de Omloop geholpen. Maar de mogelijkheid om zijn landgenoot Primoz Roglic te vervoegen kan gevoelig liggen.

Dat beide heren met dezelfde makelaar vertegenwoordigd worden, werkt zo'n eventuele overstap ook in de hand. Er zouden wel degelijk al concrete onderhandelingen plaatsgevonden hebben tussen Tratnik en BORA-hansgrohe.

TRATNIK INZETBAAR IN VOLGENDE KOERSEN

Voor alle duidelijkheid: de 34-jarige wielrenner is in tegenstelling tot Van Baarle en Laporte wel inzetbaar in de eerstvolgende voorjaarskoers(en).