Visma-Lease a Bike en Van Aert moeten nóg een topper missen in Dwars door Vlaanderen

Nog meer tegenslag voor Wout van Aert en co. Visma-Lease a Bike heeft nog wat meer moeten schuiven in zijn team voor Dwars door Vlaanderen.

De ziekenboeg van Visma-Lease a Bike puilt uit de laatste tijd. Per Strand Hagenes viel in de E3 Saxo Classic en liep een dubbele neusbreuk op. Tiesj Benoot liep door een val dan weer gekneusde ribben op.

In Gent-Wevelgem ging Jan Tratnik net voor de Moeren dan stevig tegen de grond. Er werd gevreesd voor een hersenschudding, maar de Sloveen kon toch nog op eigen kracht naar de bus rijden.

Benoot en Tratnik komen aan de start van Dwars door Vlaanderen, samen met de Amerikaan Matteo Jorgenson. Hij moet Van Aert in de diepe finale bijstaan. Maar op twee sterke renners kan Van Aert niet rekenen.

Van Baarle zegt af voor Dwars door Vlaanderen

Christophe Laporte moest door ziekte al afhaken voor Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen. En daar is nu ook nog Nederlands kampioen Dylan van Baarle bij gekomen. Ook hij is ziek.

De Nederlander kon dit jaar nog geen degelijke uitslag rijden. In de Omloop Het Nieuwsblad werd hij 34ste, in Kuurne-Brussel-Kuurne werd Van Baarle 47ste. Door een valpartij en lekke banden werd Van Baarle in de E3 88ste.

Daar zal hij in Dwars door Vlaanderen dus geen verandering in kunnen brengen. Of Van Baarle fit raakt voor de Ronde van Vlaanderen is nog niet zeker. Julien Vermote is woensdag de vervanger van Van Baarle.