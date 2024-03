De strijd stopt nooit: wielrenner nu definitief door zijn ploeg op straat gezet als gevolg van dopingonderzoek

Ook anno 2024 duiken er nog altijd dopinggevallen op. Het goede nieuws is dat ze aan het licht komen. In die optiek is Franck Bonnamour door zijn ploeg aan de kant gezet. De renner zelf houdt zijn onschuld staande.

Er waren bij de 28-jarige Fransman abnormale waarden in zijn biologisch paspoort vastgesteld. Daardoor was Bonnamour al voorlopig geschorst. "Op 5 februari 2024 is onze ploeg door de UCI op de hooge gebracht van een onderzoek naar en de tijdelijke schorsing van Franck Bonnamour", klinkt het bij Decathlon AG2R. "Dit vanwege een inbreuk op de anti-dopingreglementen. Deze schorsing is het gevolg van testen die uitgevoerd werden voor hij naar de ploeg kwam op 1 januari 2023", wil de ploeg benadrukken dat het gaat om een voorval uit het verleden en dat het hier helemaal niets mee te maken heeft. CONTRACT BEËINDIGD TE MIDDEN DOPINGONDERZOEK Ruim anderhalve maand sinds het opstarten van het onderzoek is de Franse wielerformatie nu overgegaan tot een drastisch besluit. "De ploeg ziet zich genoodzaakt om het contract van Franck Bonnamour vroegtijdig te beëindigen." Het kan zich zo ook in de kijker zetten als één van de bepleiters van een stevig anti-dopingbeleid. "Decathlon AG2R is voorstander van het beoefenen van de wielersport in overeenstemming met strenge ethische regels", wordt ook nog onderstreept. RENNER ZWEERT BIJ ONSCHULD NA DOPINGBESCHULDIGING Franck Bonnamour zelf beweert op sociale media altijd de regels te hebben gevolgd en hoopt dat hij zijn naam zal kunnen zuiveren.