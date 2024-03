Problemen in de Ronde van Vlaanderen? Kopecky reageert klaar en duidelijk op vertrek Vollering

Bij SD Worx-Protime gaat het in de aanloop naar de Ronde van Vlaanderen bijna uitsluitend over het vertrek van Demi Vollering. Zal het ook voor Lotte Kopecky ook een impact hebben?

Lotte Kopecky verlengde onlangs haar contract tot eind 2028 bij SD Worx-Protime. De wereldkampioene blijft dus, maar voor Demi Vollering is dat niet het geval. Zij vertrekt eind dit jaar.

SD Worx-Protime deed Vollering wel een voorstel, maar daar is ze samen met haar management niet op ingegaan. Wellicht om bij een andere ploeg veel meer geld te kunnen verdienen de komende jaren.

Dit seizoen moeten Vollering en Kopecky wel nog samen afwerken. Vollering heeft haar zinnen gezet op de Ronde van Vlaanderen, terwijl Kopecky dan weer voor het eerst Luik-Bastenaken-Luik wil winnen.

Duel Kopecky-Vollering in Ronde van Vlaanderen?

Zullen Kopecky en Vollering elkaar nog iets gunnen als het zover komt? "Voor niemand in de ploeg is heel dit gedoe leuk", zegt Kopecky bij Sporza. "Maar uiteindelijk moet de keuze die Demi maakt volledig haar keuze zijn. Daar heb ik niets mee te maken."

Kopecky denkt dan ook niet dat het vertrek van Vollering problemen zal opleveren in de Ronde. "Ik denk niet dat dit zondag zal meespelen. Ik denk dat we volwassen genoeg zijn. We komen dit seizoen en nog een heel jaar voor deze ploeg uit."