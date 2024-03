Visma Lease a Bike en Tiesj Benoot komen met nieuwe info over toestand van Wout van Aert

Visma Lease a Bike heeft een uitgebreide persconferentie gegeven naar aanleiding van de Ronde van Vlaanderen. Al ging het vooral ook over de valpartij van Wout van Aert.

Visma Lease a Bike zit met heel gemengde gevoelens, zo gaf ploegleider Merijn Zeeman meteen mee. “Wout ligt in het ziekenhuis, maar ondertussen moeten we wel nog de Ronde voorbereiden”, klonk het.

“We willen Wout steunen, maar moeten er zondag ook nog het beste uit halen. Maar als je terugkijkt naar de geschiedenis van deze ploeg... we hebben al veel pech gehad, maar telkens vechten we heel goed terug.”

Van Aert ligt voorlopig nog in het ziekenhuis. “Het gaat oké, maar hij heeft nog veel last. Vooral ook door die schaafwonden. Het is nog niet duidelijk wanneer hij naar huis mag”, vulde Grisha Niermann aan.

Niet de schuld van Tiesj Benoot

“Wout moet eerst weer pijnvrij naar het toilet kunnen gaan, dus het is nog te vroeg om na te denken over de toekomst. Als we naar de zware blessures kijken, gaat het al bij al wel heel goed. Ik wilde hem een riem onder het hart steken en tonen dat we er zijn voor hem.”

Tiesj Benoot was ook op de persconferentie. Hij zit met een ongelofelijk schuldgevoel. “Ik zat echt verveeld met de gedachte dat ik een grote oorzaak had in de val. Wout zijn uitleg was anders dan wat ik dacht. Het was uiteindelijk gewoon een incident.”