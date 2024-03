🎥 Alpecin-Deceuninck mag daags voor de Ronde van Vlaanderen al vieren door Belg

Timo Kielich heeft in Nederland de Volta NTX Classic gewonnen. Hij was in de sprint sneller dan de Nederlander Pascal Eenkhoorn.

Daags voor de Ronde van Vlaanderen werd in Nederland de Volta NTX Classic gereden. Een koers van zo'n 190 kilometer in Nederlands Limburg met heel wat heuveltjes. Tim Kielich mocht dus zegevieren.

Alpecin-Deceuninck wint zo voor het tweede jaar op rij de koers, vorig jaar was de Australiër Kaden Groves de beste. Voor de 24-jarige Kielich is het nog maar zijn tweede profzege, na een rit in de Ronde van Wallonië vorig jaar.

Beloning voor Kielich

"We hadden altijd iemand mee en zaten altijd in de koers. We hadden in de finale ook nog drie renners in een kopgroep van acht. We hebben een super goede koers gereden", zei de Belg achteraf.

"Ik was de laatste weken al goed op dreef en dit was dus een mooie mogelijkheid om voor de zege te koersen. Het parcours leent zich heel erg tot aanvallend koersen."

Eenkhoorn probeerde Kielich in de laatste kilometer nog te verrassen met een late uitval, maar dat lukte niet. "Ik weet van mezelf dat ik een goede sprint in de benen heb na een lastige koers. Dat kwam goed van pas", besloot Kielich.