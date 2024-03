Patrick Lefevere ziet ook positive punten: "Daar moeten we verre van beschaamd over zijn"

In Vlaanderen gaat ligt de focus de komende week op de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Maar er wordt ook nog elders gekoerst.

Soudal Quick-Step doet het niet goed in het klassieke voorjaar en dat geeft Patrick Lefevere ook toe. "Open deur: het is voorlopig niet ons voorjaar", zegt hij bij Het Nieuwsblad. Voor de Ronde moest Merlier nog toegevoegd worden aan de selectie.

Lefevere had ook graag de jonge Gil Gelders aan de start gezien van de Ronde, maar hij rijdt vanaf maandag de Ronde van het Baskenland. Daar kan hij Remco Evenepoel goed van dienst zijn op een lastig parcours.

Evenepoel krijgt sterke ploeg in Baskenland

"In België praten we de komende tien dagen over de ‘Heilige Week’, maar het mag duidelijk zijn dat voor ons veel tijd en middelen naar het Baskenland gaan. We hebben een ploeg waar we verre van beschaamd over moeten zijn."

Daarnaast krijgt Evenepoel nog steun van Landa, Knox, Vervaeke, Lecerf en Serry. Geen Ilan Van Wilder dus, zoals voor het seizoen werd afgesproken. Hij moest onlangs wel opgeven in de Ronde van Catalonië.

"Parijs-Nice zat nog te veel in de kleren, inclusief de Tourverkenningen achteraf. Hij blijft uiteraard wel een certitude voor een Tourselectie."