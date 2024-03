Geen gewonnen spel voor Van der Poel in de Ronde? "Dan krijgt hij de rekening gepresenteerd"

Mathieu van der Poel is dan wel de grote topfavoriet voor de Ronde van Vlaanderen, maar ook voor hem schuilt het gevaar in een klein hoekje. Zegezeker is hij dus nog niet.

Rond 16u30 kan Mathieu van der Poel samen met onder meer Tom Boonen en Fabian Cancellara recordhouder zijn in de Ronde van Vlaanderen. En de eerste wereldkampioen sinds Peter Sagan in 2017 die De Ronde wint. De wereldkampioen is de grote topfavoriet door de afwezigheid van enkele toppers. Dat zijn ploeg Alpecin-Deceuninck de koers zal moeten dragen, lijkt een zekerheid. En dan moet Van der Poel het nog afmaken. Van der Poel kan ook vallen of hongerklop krijgen Maar makkelijk wordt het zeker niet, stelt ook ex-renner Bjorn Leukemans. "De koers moet altijd gereden worden. Van der Poel kan ook vallen in De Ronde", stelt Leukemans bij Wielerflits. "Als hij te vroeg aanvalt, krijgt hij de rekening gepresenteerd. Een hongerklop of het een of ander. We hebben dat op het WK in Harrogate ook gezien." Van der Poel zakte toen op 20 km van de streep door het ijs. "Dat Wout niet meedoet, verandert daar niets aan", stelt Leukemans nog. Maar als Leukemans een winnaar moet kiezen, dan komt hij toch weer uit bij Van der Poel.