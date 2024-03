Mathieu van der Poel bijzonder eerlijk na derde zege in Ronde van Vlaanderen

Mathieu van der Poel heeft voor de derde keer in zijn carrière de Ronde van Vlaanderen gewonnen. De Nederlander moest wel bijzonder diep gaan daarvoor.

Een zege van Mathieu van der Poel werd vooraf wel verwacht in de Ronde van Vlaanderen, maar dat de wereldkampioen daarvoor zo diep moest gaan, was wel onverwacht. De wereldkampioen was helemaal leeg.

"Voor mij is dit de zwaarste Ronde tot dusver door de weersomstandigheden. In de laatste 20 kilometer heb ik met mijn ogen dicht naar de finish gereden. Ik zat zo kapot dat ik niet heel veel heb nagedacht", zei hij achteraf.

Overleven voor Van der Poel in de Ronde

"Op de tweede keer over de Oude Kwaremont had ik niet echt een goed gevoel, maar gelukkig heb ik dat nog teruggevonden." Even later versnelde Van der Poel op de Koppenberg, waar de rest van het peloton te voet stond.

"Op de Koppenberg was het schuiven en slippen tot boven. Op de top had ik een mooie kloof, maar het was nog vrij ver alleen. Ik heb gereden zo goed als ik kon, maar op het einde was het vat af", zei de Nederlander.

"Mijn seizoen is nu al geslaagd. Ik win Vlaanderen als wereldkampioen: ik moet dit even laten bezinken." Aan Parijs-Roubaix denkt Van der Poel nog niet. Ik ben completely fucked op dit moment."