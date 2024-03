Remco Evenepoel ziet concurrent nog afhaken voor de Ronde van het Baskenland

Na de Ronde van Vlaanderen is het maandag al opnieuw koers. De Ronde van het Baskenland kan rekenen op een stevige startlijst.

Qua Belgen is het in de Ronde van het Baskenland vooral uitkijken naar Remco Evenepoel. Voor de Belgische kampioen is het zijn eerste wedstrijd sinds Parijs-Nice van begin maart. Evenepoel won de laatste rit en werd tweede in het eindklassement.

Evenepoel krijgt onder meer concurrentie van Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), Primoz Roglic (BORA-hansgrohe), Matthias Skjelmose (Lidl-Trek) en Juan Ayuso (UAE Team Emirates).

Yates start niet in het Baskenland

Wie niet aan de start zal staan is de Brit Simon Yates (Jayco AlUla). Hij werd in februari ziek in de AlUla Tour, al won hij het eindklassement nog. Maar in de Ronde van Catalonië en de GP Indurain kwam hij niet uit de verf.

Yates is nog niet op niveau om de strijd aan te gaan met Evenepoel, Vingegaard en Roglic en haakt af. De klassiekers in de Ardennen staan voorlopig wel nog op het programma van Yates.

De Ronde van het Baskenland gaat maandag van start met een tijdrit van 10 kilometer. Een kans voor wereldkampioen Remco Evenepoel om meteen zijn stempel te drukken op de Ronde van het Baskenland.