Belgisch kampioen Remco Evenepoel vol vertrouwen voor nieuwe test tegen de wereldtop

Remco Evenepoel staat vanaf maandag opnieuw voor een belangrijke test in de Ronde van het Baskenland. Er staat ook heel wat concurrentie aan de start.

Na zijn tweede plaats in het eindklassement en een ritzege in de laatste rit in Parijs-Nice is het voor Remco Evenepoel tijd voor de Ronde van het Baskenland. In 2022 werd Evenepoel er al eens vierde.

"Ik kijk ernaar uit om weer te koersen in het Baskenland", zegt Evenepoel. "Het is een prachtig gebied waar ik al met veel plezier heb gereden. Zoals altijd wordt het een uitdagend parcours tegen een sterk deelnemersveld."

"Ik kijk er naar uit om met Mikel (Landa, nvdr.) te koersen in zijn thuisregio, omdat ik weet dat de lokale fans kenners zijn met een passie voor het wielrennen." Landa werd vorig jaar tweede in het Baskenland, na Vingegaard.

Sterke ploeg voor Evenepoel

Evenepoel krijgt naast Landa ook de steun van James Knox, William Junior Lecerf, Pieter Serry, Gil Gelders en Louis Vervaeke.

"We hebben een heel sterke ploeg, met Remco en Mikel en een paar jonge jongens maar ook een paar ervaren helpers", zegt ploegleider Klaas Lodewyck. "De Ronde van het Baskenland is een zware koers, een van de moeilijkste van het seizoen."

Evenepoel krijgt onder meer concurrentie van Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), Primoz Roglic (BORA-hansgrohe), Matthias Skjelmose (Lidl-Trek) en Juan Ayuso (UAE Team Emirates).